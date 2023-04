Het Japanse bedrijf Ispace zal rond 18.40 uur proberen om zijn onbemand ruimtetuig Hakuto-R Mission 1 te laten landen op de maan. Als dat lukt, wordt het de eerste succesvolle maanlanding van een privébedrijf ooit.

‘We geloven erin dat de maan in 2040 duizend bewoners zal hebben en dat er elk jaar 10.000 mensen zullen bezoeken.’ Het Japanse Ispace stelt ambitieuze doelen voor zichzelf. Vandaag zetten ze daarvoor een eerste stap: de eerste commerciële maanlanding ooit. Als alles goed gaat tenminste.

De Hakuto-R Mission 1 werd op 11 december op Cape Canaveral gelanceerd met behulp van een Falcon 9-raket van Elon Musk’s ruimtebedrijf SpaceX. Sinds 20 maart zweeft het ruimtetuig in een baan rond de maan om vandaag in de Atlas-krater te landen. Tot nu toe liep alles perfect volgens plan. Toch is dat geen garantie op succes, want bij de landing zelf kan er nog veel mislopen.

Eerst zal de Hakuto-R voldoende moeten afremmen om uit de baan rond de maan te kunnen komen. Om dat te kunnen doen, moet er tegengas gegeven worden en daar is brandstof voor nodig. Om te voorkomen dat er een tekort zou zijn, heeft het ruimtetuig al een langere route genomen om energie uit te sparen. Dan begint de landing pas. De hoek met het oppervlak moet juist zitten en de touchdown zelf is ook een technisch huzarenstukje. Wereldwijd wordt er met spanning toegekeken of de Japanners erin zullen slagen om alle pootjes op het maanoppervlak te zetten.

Pas het begin

Of de landing een succes wordt of niet, volgens Ispace is dit pas het begin. Het wil zichzelf positioneren als leider in ruimtetransport. ‘Door gebruik te maken van het water op de maan, kunnen we ruimte-infrastructuur ontwikkelen die nodig is voor de verrijking van onze levens op aarde en om onze leefsfeer uit te breiden naar de ruimte’, klinkt het op zijn website. In die ambitieuze plannen speelt water dus een belangrijke rol. De Hakuto-R heeft dan ook een kleine maanrobot aan boord om experimenten uit te voeren en zo data te verzamelen voor meer geavanceerde ruimtetuigen. Die zullen dienen voor volgende missies in 2024 en 2025.

Met deze maanlanding zou Japan het vierde land worden dat erin slaagt om (metalen) voet op het maanoppervlak te zetten. Enkel de VS, de voormalige Sovjet-Unie en China gingen hun al voor. De laatste bemande maanvlucht is zelfs al van 1972 geleden, al is Nasa met de Artemis II-missie bezig om daar verandering in te brengen. India en Israël hebben het met respectievelijk de Chandrayaan 2 en de Beresheet wel geprobeerd, maar beide projecten zijn gefaald.

Die laatste was net als de Hakuto-R gebouwd naar aanleiding van de Lunar X Prize die techgigant Google had uitgeschreven. Er stond 20 miljoen op het spel voor het eerste bedrijf dat een succesvolle maanlanding zou uitvoeren én zich 500 meter zou verplaatsen op het maanoppervlak. De deadline verliep in 2018, zonder dat een bedrijf in zijn opzet was geslaagd. Voor die 20 miljoen is Ispace dus te laat, maar volgens consultancybureau PwC zal de sector van ruimtetransport tegen het einde van het volgende decennium een omzet van zo’n 350 miljard dollar draaien. Vandaag telt die omzet nog maar 6,6 miljard dollar. Bij een succesvolle landing zou Ispace binnen die sector in poleposition staan.

