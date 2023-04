Nog altijd niet vergeten

Sinds 1916 wordt elk jaar op 25 april Anzac Day gehouden. Aanvankelijk was het een herdenkingsdag voor de soldaten van het Australian and New Zealand Army Corps (Anzac), een korps dat opgeroepen was om de geallieerden bij te staan tijdens de Eerste Wereldoorlog. De troepen werden onder meer ingeschakeld bij de Slag om Gallipoli, in het toenmalige Ottomaanse Rijk. De slag duurde van 25 april 1915 tot 9 januari 1916 en was een van de bloedigste veldslagen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ondertussen groeide Anzac Day uit tot een eerbetoon aan alle deelnemers aan oorlogen of vredesmissie en vindt de herdenking wereldwijd plaats.