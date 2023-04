In Knokke-Heist worden weilanden ingeruild voor een golfcomplex: ‘Zo komen er nog meer dikke nekken’

Knokke-Heist wordt weldra het walhalla van de Belgische golf. Niet één, maar twee golfterreinen zullen bezoekers uit binnen- en buitenland naar de mondaine badplaats moeten lokken. Het project inclusief hotel en congrescentrum wordt niet door iedereen even warm ontvangen. ‘Knokke wordt steeds meer zoals Oostende.’

‘Il y aura encore plus de dikke nek’, zegt de 75-jarige Monique Cardon terwijl ze in de richting van een weiland wijst. ‘Vroeger was hier niets. Alleen maar velden’, vult ze aan. We staan in Duinenwater ...