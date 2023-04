Pool opgepakt wegens antisemitische projectie op het Anne Frank Huis

In Polen is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de geprojecteerde teksten met antisemitisch karakter op het Anne Frank Huis op 6 februari van dit jaar. Het zou om een Pool gaan die meteen na de projectie weer naar Polen is vertrokken.

Maandag reisde een delegatie van het Amsterdamse rechercheteam af naar Polen. Die was aanwezig bij de aanhouding van de verdachte en de doorzoeking van zijn woning. Over de overlevering van de man aan Nederland zal later een beslissing worden genomen, meldt de politie.

Op het Anne Frank Huis in Amsterdam werd in februari een tekst geprojecteerd die suggereert dat ze haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. ‘Anne Frank uitvinder van de balpen’, werd op het monument geprojecteerd. Beelden van de projectie werden verspreid in een video die werd gedeeld op Telegram.

De NOS heeft de beelden van de projectie bekeken. Onder de video wordt een antisemitisch lied afgespeeld.

Veel verontwaardiging

Het nieuws over de projectie leidde tot veel verontwaardiging. Burgemeester Halsema noemde de teksten in een reactie ‘onversneden antisemitisme’ en ‘een aanval op Anne Franks nalatenschap’. ‘Ik ben geschokt en woedend over deze laffe, verwerpelijke daad’, liet de burgemeester weten.

‘Ik hoop dat de daders snel worden opgespoord’, aldus Halsema. ‘De nagedachtenis van Anne Frank mag niet bezoedeld worden door stuitende kwaadaardigheid van extremisten.’

Minister Yesilgöz van Justitie noemde de projectie ‘walgelijk en verschrikkelijk’. Voor het begin van de vergadering van het kabinet zei ze dat er in Nederland geen enkele ruimte is voor Jodenhaat. ‘Eenieder die denkt dat hij hiermee weg kan komen, zit er echt naast.’ Yesilgöz herhaalde toen dat ze werkt aan een voorstel om het ontkennen van de Holocaust te verbieden.

Lees ook