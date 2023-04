Regering schrapt superspaarrente

De regering heeft een plafond gezet op de rente van de e-Depo-rekening. Die spaarrekening van de overheid biedt de hoogste opbrengst van alle spaarboekjes op de Belgische markt.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft de rente op de e-Depo-rekening geplafonneerd op 2,50 procent bruto. Dat komt neer op 1,75 procent netto. Tot voor kort was de rente op die rekening gekoppeld aan de marktrente, waardoor het rendement normaal gesproken in mei had moeten stijgen van 3,10 procent bruto naar 3,20 procent bruto. Maar de regering vindt de superrente niet langer verantwoord, omdat ze het beheer van de staatsschuld bemoeilijkt.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop vindt de ingreep ‘onaanvaardbaar’, omdat geen rekening wordt gehouden met de spaarder, ‘net op een moment dat de inflatie hoog blijft’.

De e-Depo-rekening is een online spaarrekening van de Deposito- en Consignatiekas, een onderdeel van de federale overheidsdienst Financiën. De rekening was in enkele maanden tijd zeer populair geworden wegens de hoge rente. In maart bleek dat de Belgische spaarder er in zes maanden tijd 596 miljoen euro op had gedeponeerd. De grote sprong voorwaarts kwam er in november, toen de rente op e-Depo de kaap van 2 procent nam. In maart stond er 1,3 miljard op de e-Depo-dossiers.

De rente hing samen met het gemiddelde over één jaar van OLO’s (overheidsobligaties). Maar vrijdag heeft de regering een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat die regeling aanpast. Voortaan kan de rente op de e-Depo-rekening niet hoger stijgen dan 2,50 procent. De regering is bang dat er meer geld naar de rekening vloeit dan de overheid nodig heeft om de tekorten te financieren. Bij de uitgifte van obligaties heeft de overheid zelf in de hand hoeveel geld er wordt opgehaald. Dat is bij de e-Depo-rekening niet het geval. Daarom is ook de mogelijkheid voorzien om nieuwe stortingen indien nodig te beperken of op te schorten.

Test-Aankoop brengt daar tegenin dat de e-Depo-rekening een goedkopere financieringsbron is dan obligaties. Omdat op de uitgekeerde rente roerende voorheffing verschuldigd is door de spaarders, komt financiering via de spaarders 30 procent goedkoper uit, argumenteert woordvoerster Laura Clays van de consumentenorganisatie. Ze erkent wel dat de e-Depo-rekening ondanks het renteplafond aantrekkelijk blijft. Op de Belgische markt is er slechts één spaarrekening met een even hoog rendement. Santander biedt 0,65 procent basisrente en 1,10 procent getrouwheidspremie. Alle andere spaarrekeningen die de banken aanbieden, bieden minder rente.

