Prins William kreeg ‘zeer groot bedrag’ van The Sun om telefoonhacking af te kopen

De uitgever van de krant The Sun heeft de Britse troonopvolger een substantieel bedrag betaald om een rechtszaak over een telefoonhacking te laten vallen. Het Britse Hooggerechtshof zou over een document beschikken met de geheime deal tussen Buckingham Palace en de krantenuitgever.

Het zijn de advocaten van prins Harry die met de deal naar buiten komen. De jongere broer van prins William heeft News Group Newspapers (NGN) aangeklaagd, omdat de tabloids The Sun en News of the World ook zijn telefoon zouden gehackt hebben. Volgens NGN komt Harry te laat om het conflict in der minne te regelen.

Prins William zou in 2020 ‘een zeer grote som’ gekregen hebben nadat hij NGN had aangeklaagd over telefoonhacking. Details van die regeling liggen nu bij het Britse Hooggerechtshof als onderdeel van de procedure die Harry tegen NGN heeft opgestart. Volgens Harry vond de deal plaats met de zegen van de overleden koningin Elizabeth, die geen herhaling wilde van ‘Tampongate’. In 1993 werd een intiem telefoongesprek tussen de toenmalige prins Charles en zijn minnares Camilla openbaar gemaakt.

Harry’s zaak tegen NGN is een van de drie grote geschillen die hij heeft lopen over onrechtmatige informatiegaring van Britse tabloids. De andere twee zijn tegen de uitgevers van The Daily Mail en The Daily Mirror.

