Oproep | Heeft uw zoon of dochter PFOS in het bloed?

Drie op de vier jongeren tussen 12 en 17 jaar die rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen, hebben een ongezonde hoeveelheid PFOS in hun bloed. Dat blijkt uit nieuw bloedonderzoek bij 303 jongeren, in opdracht van de Vlaamse overheid (DS 25 april). De Standaard is op zoek naar getuigenissen van deze jongeren en hun ouders.

Woont u in de omgeving van Zwijndrecht en liet uw zoon of dochter zijn of haar bloed testen op de aanwezigheid van PFOS? Stuur een mailtje naar binnenland@standaard.be of vul onderstaand formulier in. We zullen u contacteren en publiceren niets zonder uw instemming.