Stiefvader van Raul (9) vandaag overgeleverd aan ons land

De ex-vriend van de moeder van Raul, het negenjarig jongetje dat werd doodgemarteld, wordt dinsdag overgeleverd aan ons land. Dat bevestigt het Oost-Vlaamse parket.

De 34-jarige Roemeense Nicu C. werd een week geleden opgepakt in een chalet in het Nederlandse Bakel, daags nadat het lichaam van Raul (9) uit het Houtdok in Gent was gehaald. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de jongen, de zoon van zijn vriendin. Het jongetje zou langdurig mishandeld zijn geweest.

De moeder werd eerder al in Gent gearresteerd en aangehouden. Ons land vroeg aan Nederland om ook Nicu C. over te leveren, zodat hij aangehouden en verhoord kan worden. De verdachte verzette zich daar niet tegen, liet hij vorige week al weten. Het Oost-Vlaamse parket bevestigt dat de overdracht van de verdachte op dinsdag doorgaat. Wellicht wordt hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter en nadien opgesloten in een Belgische gevangenis.

