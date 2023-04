Met Mieke Schauvliege wordt luis in de pels van Demir fractieleidster van Groen

Mieke Schauvliege (50) volgt Björn Rzoska op als fractieleider voor Groen in het Vlaams Parlement. Ze maakte naam als parlementariër met het PFOS-dossier, maar leerde het klappen van de zweep in Aalter, als oppositieleidster tegen Pieter De Crem (CD&V).

De keuze voor Mieke Schauvliege als opvolger van Björn Rzoska was vrij snel beklonken tijdens de fractievergadering van Groen dinsdagochtend. Schauvliege, die door de partijtop al langer beschouwd wordt als het ideaalbeeld van een parlementslid in een oppositierol, zou geen tegenkandidaten gehad hebben. ‘Mieke is een keiharde werker, de ideale persoon om de Vlaamse regering op al haar bevoegdheden aan te jagen. Deze wissel zal niet onopgemerkt voorbijgaan’, klinkt het bij de covoorzitters Nadja Naji en Jeremie Vaneeckhout.’

Twintig jaar ervaring

Rzoska zette een stap opzij om vernieuwing toe te laten. Met Schauvliege komt die er, hoewel ook dat relatief is. In het Vlaams Parlement is ze een neofiet, maar ze draait al meer dan twintig jaar mee in de lokale politiek. Het was Agalev-pionier Jef Tavernier die haar in 2000 vroeg voor de Groen-lijst in Aalter. Ze komt nochtans niet uit een groen nest. ‘Mijn grootouders langs beide kanten waren landbouwers, mijn vader zat bij de Boerenbond’, zei ze daarover eerder in De Standaard.

Mieke Schauvliege – voor alle duidelijkheid geen familie van voormalig CD&V-minister Joke Schauvliege – is bio-ingenieur met als specialiteit bosbouw. ‘Ik herinner mij nog hoe ik op de dag van mijn thesisverdediging, over de belangrijke invloed van bossen op het klimaat, Frank Deboosere op de radio hoorde zeggen dat het allemaal zo erg niet was met de klimaatopwarming. Twintig jaar later is de sense of urgency gelukkig wel aanwezig.’

In Aalter slaagde ze er meteen in om vanop de negentiende plaats verkozen te raken. Daar voert ze ondertussen al haar hele carrière oppositie tegen Pieter De Crem (CD&V), die er sinds mensenheugenis in kartel met de N-VA heerst.

Dat ze kan springen, bewees Schauvliege nog eens in 2012. Als debuterend lijsttrekker bracht ze haar partij in Aalter naar 20,7 procent en liet ze de twee andere oppositiepartijen, Open VLD en Vlaams Belang, ver achter zich. In 2018 deed ze daar nog een tikje bij. Ondertussen werkte ze als directeur van de Groendienst in Gent. Voordien was ze ook beleidsmedewerker bij het Agentschap Bos en Natuur.

Haar populariteit was in 2019 goed voor een felbevochten tweede plaats op de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement, achter Rzoska maar voor oudgediende Elisabeth Meuleman. Met meer dan 13.000 voorkeurstemmen belandde ze in het Parlement, waar ze zich in de commissie Leefmilieu ontpopte tot de luis in de pels van minister van Milieu en Omgeving Zuhal Demir (N-VA). ‘Ik was de allereerste die een vraag stelde over stikstof, nog voor de hele heisa’, vertelde ze goed een jaar geleden nog trots op Vlaams Parlement TV. Maar ze maakte vooral naam met haar oppositiewerk in het PFOS-dossier, dat uiteindelijk zelfs leidde tot een parlementaire onderzoeks­commissie.

Weinig rooskleurig

Schauvliege wordt in de partij beschouwd als wissel op de toekomst. Haar fractieleiderschap leidt wellicht automatisch tot het lijsttrekkerschap in Oost-Vlaanderen, hoewel de lijstvorming bij Groen soms bokkensprongen maakt. De uiteindelijke beslissing daarvoor ligt bij de provinciale leden, die staan op hun autonomie. In 2019 slaagde Schauvliege er zo al in om de plaats boven Meuleman te veroveren. Van Gents kopstuk Filip Watteeuw moet ze ook geen concurrentie verwachten, want die gaf al aan voluit voor Gent te kiezen en slechts een steunende rol te zullen opnemen op een nationale lijst.

De kans dat Schauvliege volgend jaar in Aalter plots de alleenheerschappij van De Crem en co. kan doorbreken en zich in de meerderheid kan boksen, is uiterst klein. Ook Vlaams ziet het er weinig rooskleurig uit voor Groen om na de verkiezingen van 2024 mee te besturen. Schauvliege wacht dus nog jaren oppositiewerk.

Groen moest sneller dan verwacht op zoek naar een nieuwe fractieleider, nadat Rzoska twee weken geleden onverwacht had aangegeven dat hij in 2024 de deur van het Vlaams Parlement achter zich dicht zou trekken, na elf jaar oppositie. ‘Niemand wil levenslang oppositievoeren’, luidde het. Hij kiest bij de verkiezingen volgend jaar voluit voor Lokeren en geeft eind april al zijn fractieleider­schap op. Hopelijk vindt Schauvliege meer voldoening in het oppositievoeren dan haar voorganger.

