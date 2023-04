De Amerikaanse president Joe Biden is nu ook formeel kandidaat om zichzelf op te volgen. Via een video laat hij weten dat hij in de race naar het Witte Huis stapt.

Joe Biden wil in november 2024 voor een tweede keer verkozen worden als president van de VS. In een video waarin hij zijn kandidatuur aankondigt, zet hij zich af tegen de Make America Great Again-beweging van ex-president Donald Trump. Biden meent dat hij de echte Amerikaanse vrijheid zal blijven waarborgen, terwijl de video beelden toont van de bestorming van het Capitool.

De 80-jarige carrièrepoliticus wil blijven inzetten op betaalbare gezondheidszorg. Een echte uitdaging, klinkt het bij Biden, terwijl de Maga-politici boeken uit de bibliotheekrekken willen halen. ‘Een strijd om de ziel van Amerika’, omschrijft Biden. ‘Want’, zo meent de zittende president, ‘ik ken ons land. Wij zijn goede en fatsoenlijke mensen.’ Biden hoopt zijn werk te kunnen ‘afmaken’ en reikt daarom de hand naar de burgers in de video. ‘Er is niets wat we niet kunnen als we het samen doen.’

‘Kijk naar wat ik doe’

Het moment waarop de president zijn video lanceerde, is niet toevallig gekozen. Het is dag op dag vier jaar geleden dat hij zijn presidentskandidatuur voor zijn eerste termijn aankondigde. Kort na de verkiezingen van 2024 zal Biden zijn 82ste verjaardag vieren. Daarmee zou Biden zijn eigen record breken. In 2020 was hij op zijn 78ste al de oudst verkozen president in de geschiedenis van de VS.

Hoewel door zijn leeftijd lang werd getwijfeld of Biden het op één termijn zou houden, liet zijn parcours anders blijken. Op de vraag of zijn leeftijd hem parten speelde, reageerde de president laconiek. ‘Kijk gewoon naar wat ik doe’, klonk het. Geen slechte aanpak, want Biden wist de afgelopen jaren heel wat te realiseren. Denk maar aan de Inflation Reduction Act, een kolossaal investeringsplan, hoe Washington de leiding neemt onder de Oekraïense bondgenoten of hoe hij studieschulden van Amerikanen kwijtschold.

Met zo’n palmares wordt Biden zo goed als zeker de kandidaat van de Democratische partij. Daarom wordt het vooral uitkijken naar wie de kandidaat van de Republikeinse Partij wordt. Daar gaan voorlopig twee namen over de tongen: oud-president Donald Trump en gouverneur Ron DeSantis. De eerste kondigde zijn kandidatuur al aan, de tweede kijkt de kat uit de boom.

