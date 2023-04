Brussels café Monk moet de deuren sluiten

Het bekende Brusselse café Monk in de Sint-Katelijnewijk gaat na tien ‘welvarende’ jaren dicht. De eigenaar van het pand wil het huurcontract niet verlengen.

Volgens de huidige uitbater van het café, Filip Jans, is drankengroothandel Horeca Logistics Services (HLS) van plan het geklasseerde pand grondig te renoveren. ‘Ik ben enorm teleurgesteld. Van de ene op de andere dag verliezen 27 mensen hun baan, terwijl Monk een bloeiend en financieel gezond bedrijf is. De brouwerijcontracten wurgen de horeca-exploitanten, hebben geen wettelijke basis en moeten dringend herijkt worden volgens de geldende handelswetgeving’, zegt de uitbater in een persbericht.

Monk is een bekend café in de hoofdstad, met typische muren die versierd zijn met houten lambrisering en spiegels. HLS is bekend als de Belgische invoerder van het Deense bier Carlsberg. De groep is ook eigenaar van het gebouw waarin de foodmarket Wolf is gevestigd.

De Monk moet uiterlijk op 17 mei de deuren sluiten. De uitbater is van plan om op zaterdag 13 mei een feest te organiseren ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van zijn zaak.

