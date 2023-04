Ondanks een matige voorbereiding won Sifan Hassan de sterk bezette marathon van Londen. Wat is er nog meer mogelijk voor haar?

Het was een verre van perfecte voorbereiding die Sifan Hassan in Ethiopië had gedraaid. In januari, toen ze met haar coach Tim Rowberry net in haar geboorteland was neergestreken, werd ze ziek, waarna ...