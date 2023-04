Fox verliest half miljard beurswaarde na vertrek Tucker Carlson

De aandelen van Fox Corp. zijn maandag tot 5,4 procent gezakt op de beurs. Bij het afsluiten van de beursdag was het verlies ‘beperkt’ tot 2,9 procent, maar dat staat nog gelijk met ruim een half miljard dollar. De koersval is een onmiddellijk gevolg van het vertrek van toppresentator Tucker Carlson.

Het onverwachte nieuws van Carlsons vertrek kwam geen week nadat Fox News ermee had ingestemd om 718 miljoen euro schadevergoeding te betalen aan de stemcomputerfabrikant Dominion. Daarmee wilde de zender een langer proces met nog pijnlijkere getuigenissen ontlopen. In dat proces moest de top van de omstreden nieuwszender toegeven dat Fox News vaak wetens en willens regelrechte leugens vertelde om zijn publiek – grotendeels laagopgeleide Trump-aanhangers – te plezieren om de kijkcijfers hoog te houden.

‘Fox Cable News zit nu in een herstelmodus. Het zal waarschijnlijk tijd kosten voor de beurskoers weer op peil zit’, reageert Brandon Nispel, beursanalist bij Keybank. ‘Het is maar de vraag hoe het zijn programmering zal opvullen en hoe de adverteerders daarop zullen reageren.’ Het programma Tucker Carlson tonight was het best bekeken programma in primetime. Het lokte tot 3,7 miljoen kijkers. ‘Maar ik vermoed dat de meerderheid van hen wel terugkeert zodra er een nieuwe host is.’

Terwijl er geruchten de ronde doen over een landingsbaan voor Carlson, stegen de beurskoersen van Rumble Inc en Digital World Acquisition Corp. Dat eerste is een conservatief videonetwerk van de Duitse techmiljardair Peter Thiel en zag zijn beurskoers gisteren met 6 procent stijgen. Het tweede zou fuseren met Trump Media en steeg met 2,9 procent.

