Station Kortrijk wordt niet beschermd

Het stationsgebouw van Kortrijk wordt niet beschermd als monument, zegt minister Matthias Diependaele (N-VA).

Het stationsgebouw van Kortrijk belandde eerder deze maand op de Europa Nostra-lijst van de zeven meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa. Volgens erfgoedspecialisten is dat ‘een erkenning die belangrijke discussie kan doen ontstaan’.

De aanvraag tot klassering als monument, geheel of gedeeltelijk, wordt alvast niet gehonoreerd. ‘De wederopbouwarchitectuur van na de Tweede Wereldoorlog is al goed vertegenwoordigd en er staan ook al 62 stations op de lijst’, zei Vlaams minister van erfgoed Matthias Diependaele aan VRT. ‘We proberen onze lijst van beschermde monumenten zo kwaliteitsvol mogelijk te houden en kijken eerst wat er al op die lijst staat.’

Diependaele ziet nog een andere reden. De NMBS en Infrabel willen het oude station vervangen door een nieuw en de plannen zijn al vergevorderd. Een bescherming als monument zou die kunnen doorkruisen.

Het station is een typevoorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Het dateert van 1956 en combineert monumenta­liteit met het toen opkomende Expo ’58-modernisme. Of er na de petitie en het alarmsignaal van Europa Nostra nog wat verandert aan de plannen, is twijfelachtig. Eerder maakte een woordvoerder van de NMBS al bekend dat het gebouw niet meer voldoet aan de normen voor een modern station. Toegankelijkheid, reizigerscomfort en energiezuinigheid laten te wensen over en moeten aangepakt worden. De stad Kortrijk schaart zich achter deze redenering.

Basreliëf

Diependaele vindt wel dat de NMBS ook als goede huisvader van het eigen erfgoed moet optreden. ‘De hete aardappel kan niet altijd doorgeschoven worden naar de Vlaamse overheid’, zei hij aan het persagentschap Belga. ‘Als eigenaar van de stations kan de NMBS een eigen visie ontwikkelen over het eigen patrimonium. Een blitse en peperdure nieuwbouw is niet altijd de beste oplossing.’

Van het oude station zouden alleen de beeldbepalende kunstwerken bewaard blijven. Het beeldhouwwerk op de voorgevel en het basreliëf in de lokettenzaal worden meegenomen in het ontwerp van het nog te bouwen station.

