De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov schat de huidige geopolitieke situatie nog gevaarlijker in dan tijdens de Koude Oorlog. Dat zei Lavrov tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad.

Via een rotatiesysteem leidt daar elke maand een ander land de vergaderingen in goede banen. Momenteel is dat Rusland. Lavrov zakte speciaal naar New York af om de vergadering voor te zitten.

Bij zijn bezoek aan de VN zat Lavrov ook samen met VN-secretaris-generaal António Guterres. Daarbij kwamen ‘veel onderwerpen’ aan bod, dixit de Russische ambassadeur bij de VN. Onder meer de belangrijke graandeal, die de export van graan uit Oekraïne moet verzekeren, staat op de agenda. Lavrov schat die deal somber in. ‘Het Westen toont geen bereidheid om de deal tot een goed einde te brengen’, verwijt hij.

Lavrov zou ook voorgesteld hebben om te overleggen met zijn Amerikaanse tegenhanger, Antony Blinken, maar volgens het Russische persagentschap Tass had Blinken ‘weinig appetijt’ voor een overleg voorgezeten door de Russen.

‘Massale leed’

Bij aanvang van de zitting had António Guterres er nog eens op gewezen dat Rusland verantwoordelijk was voor het massale leed van de Oekraïners en voor het verergeren van de wereldwijde economische crisis die tijdens de coronapandemie was ontstaan. ‘De spanningen tussen de verschillende machtsblokken zijn nog nooit in de geschiedenis zo hoog geweest. Wat betekent dat het risico op een groot conflict erg realistisch is, bijvoorbeeld door een reeks tegenslagen of zelfs gewoon maar een misrekening.’

Lees ook