Alle leerlingen in eerste middelbaar kunnen nu blijven zitten: Weyts maakt einde aan graadevaluatie

Aan het einde van dit schooljaar zullen alle leerlingen van het eerste middelbaar in de A-stroom een A-, B-, of C-attest krijgen, zo heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist.

De minister heeft een eind gemaakt aan de zogenaamde ‘graadevaluatie’, waarbij een eventueel B- of C-attest uitgesteld werd tot het einde van het 2de middelbaar. Voortaan krijgt elke scholier al een volwaardige evaluatie na het 1ste middelbaar in de A-stroom (leerlingen die op het einde van de basisschool hun getuigschrift behalen).

Die evaluatie moet duidelijk maken of de leerling geslaagd is (A-attest), van studierichting moet veranderen (B-attest), of moet overzitten (C-attest).

‘Examens moeten echt tellen. Het is verkeerd om het eindoordeel te lang uit te stellen’, zegt Weyts. ‘Graadevaluatie gaf leerlingen de indruk dat ze hoe dan ook konden overgaan van het 1ste naar het 2de middelbaar. Het is in het belang van de jongeren dat ze in het begin van het secundair onderwijs zo snel mogelijk terechtkomen in de juiste studierichting, benadrukt de minister. ‘We mogen hen niet nodeloos laten aanmodderen. Dat leidt tot schoolmoeheid, verdriet en frustratie.’ ‘Het is juist belangrijk om de lat hoog genoeg te leggen en om leerlingen aan te moedigen om te excelleren’, besluit hij.

