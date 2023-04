Staatssecretaris Schlitz: ‘Loones speelt zijn legitieme rol’

Net in de week dat staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) in het defensief zit, komt ze in opspraak door sociale­mediaberichten die de N-VA ­koppelen aan het nazisme.

‘De vragen van Sander Loones over mijn werk maken deel uit van zijn legitieme rol als parlementslid. Ik heb ze beantwoord en zal dat blijven doen. Ik roep op tot sereniteit en respect voor het parlementaire werk. Het naziregime heeft genocide en misdaden tegen de mensheid begaan die op geen enkele wijze te vergelijken zijn met het parlementaire werk van de heer Loones.’

Staatssecretaris Sarah Schlitz neemt op Twitter afstand van de socialemedia-activiteiten van een kabinetslid die de N-VA linken aan nazi’s. Ze reageert daarmee op de commotie die de berichten hebben veroorzaakt.

Screenshots van het privéaccount van het kabinetslid, waarop ze de berichten deelde, gingen maandag rond op sociale media. Het kabinetslid bevestigt aan De Standaard dat ze het verhaal gedeeld heeft. ‘Maar dat was privé, voor mijn naasten, en ging over de expo over homo’s en lesbiennes onder het naziregime, die loopt in Kazerne Dossin. Dit vergelijkt de N-VA niet met de nazi’s.

‘Extreemrechts valt aan, het patriarchaat is verrukt.’ Die tekst staat over een foto van betogers met een Vlaamse Leeuw, die hun middenvinger opsteken, en daaronder een ander beeld van N-VA-Kamerlid Sander Loones, met een zwart balkje voor zijn ogen. Het maakt deel uit van een Instagram-story van de account @pourquoidevenirfeministe. De Instagram-story kwam maandag onder de aandacht omdat ze gedeeld werd door de ‘community manager’ op het kabinet van staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo).

In de story wordt inderdaad verwezen naar de expo in de Kazerne Dossin – waar Schlitz haar logo liet opnemen in de brochure. Maar er wordt ook stevig gekapt op het oppositiewerk van de N-VA tegen die uitschuiver. ‘De N-VA eist om haar (Schlitz, red.) te ontslaan uit de regering (...) ze proberen de aandacht af te leiden van een deel van de geschiedenis’, luidt het naast een zwart-witfoto van twee Duitse soldaten bij een pancarte waarop staat ‘Wählt Hitler Liste 1”: stem Hitler op lijst 1.

Op Facebook reageerde Schlitz zelf op een bericht van iemand die het verhaal ook daar deelde. ‘Bedankt voor de steun’, schrijft ze. Waarna ze verwijst naar de eerdere reacties die ze op haar sociale media gaf. ‘On lâche rien’, voegt ze eraan toe, ‘we zetten door.’

De communicatie, zowel van Schlitz als van haar kabinetslid, is opmerkelijk. Schlitz’ doen en laten wordt met een vergrootglas gevolgd, zowel door de oppositie als de meerderheid. Woensdag en donderdag zal ze opnieuw spitsroeden moeten lopen en de regeringspartners en premier Alexander De Croo (Open VLD) hebben al duidelijk gemaakt dat ze geen enkele uitschuiver meer tolereren.

Schlitz geniet nog altijd de steun van haar partij. Maar bij de regeringspartners lijkt dat veel minder het geval. Zelfs bij zusterpartij Groen springt niemand voor haar in de bres. Dat wordt trouwens ook aangehaald in de gewraakte Instagram-story: ‘Le silence des alliés.’

