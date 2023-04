Het blijft fris, met zelfs nachtelijke vrieskou

Het blijft dinsdag fris, met maxima tot 11 graden in Vlaanderen. In de volgende nacht gaat het zelfs vriezen, zo verwacht het KMI.

Dinsdagochtend is het nog vaak zwaarbewolkt met enkele laatste buien. In de noordelijke helft van het land komen er vrij snel meer opklaringen. In de loop van de dag bollen er stapelwolken op die hier en daar in het binnenland kunnen uitgroeien tot een bui.

In de nacht naar woensdag klaart het uit en gaat de wind liggen. Dat zijn de ideale omstandigheden om het te laten afkoelen. Het kwik zakt richting vriespunt in het centrum van het land. In de Ardennen vriest het op veel plaatsen enkele graden. Het KMI verwacht overal vorst aan de grond. Later in de nacht neemt de hoge bewolking toe vanaf de Franse grens.

Woensdag is het droog met wel nog vrij veel wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. De maxima liggen dan tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Laag-België, wat nog steeds te fris is voor de tijd van het jaar. Later in de week wordt het zachter.

