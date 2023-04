Wachttijd voor inspectierapporten kinderopvang flink opgelopen en tieners groeien trager door PFAS

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Inspectierapport over de crèche raadplegen? Even geduld a.u.b.

Na de problemen in de kinderopvang vragen veel ouders informatie op over de crèche van hun kroost. Maar ondanks de belofte dat inspectierapporten makkelijker te raadplegen zouden zijn, is de wachttijd flink opgelopen. Lees meer>

2. Tieners groeien trager door PFAS, zeker de jongens

Driekwart van de tieners rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht heeft te veel schadelijke PFOS in het lichaam. Die en andere stoffen verstoren hun hormonen, groei en immuniteit. Bij jongens is het effect meer uitgesproken. Lees meer>