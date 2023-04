Telkens als ik me afzonder om een stukje neer te pennen, gebeurt dat op dezelfde manier. Ik sluit mijn ogen en overloop de dag in mijn hoofd. Een klein momentje, vaak grappig of ontroerend, soms bevreemdend of pijnlijk, blijkt een weerhaakje te hebben en nestelt zich. Dat schrijf ik dan op, in de hoop dat het iemand doet glimlachen of zuchten of eventjes nadenken. Het is mijn manier om iets terug te geven aan al die bijzondere mensen die de wereld rond me maken.