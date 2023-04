Pure C, het Nederlandse restaurant van Sergio Herman in het Nederlandse Cadzand, is in één klap zijn twee Michelinsterren kwijtgespeeld. Hoe komt dat? En hoe uitzonderlijk is het?

‘Vandaag is het voor ons en onze gasten wellicht onbegrijpelijk dat we ons opnieuw moeten presenteren. Maar ik durf oprecht te zeggen dat kwaliteit altijd zegeviert. Waar het eb is, komt altijd weer vloed ...