Tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne onderneemtde Europese Unie een nieuwe poging om een lijn te krijgen in haar China-beleid. Er wordt ook nagedacht over samenwerkingen met Brazilië, Chili, Nigeria en Kazachstan.

De Chinese ambassadeur in Parijs heeft voor opschudding gezorgd bij de EU. Lu Shaye zei vrijdag in een interview dat ‘de voormalige landen van de Sovjet-Unie geen soeverein statuut hebben in het ­internationaal ...