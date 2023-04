Agentschap Opgroeien schorst kinderopvang in Izegem na overlijden van kindje

Het agentschap Opgroeien heeft vorige week woensdag beslist de gezinsopvang ‘Kim’s kapoentjes’ in Izegem uit voorzorg te schorsen met dringende noodzaak na het overlijden van een kind. De oorzaak van het overlijden is niet bekend.

De schorsing loopt op dit ogenblik tot 31 juli 2023. Opgroeien volgt de ingreep van nabij op en neemt, indien mogelijk, sneller een eindbeslissing, klinkt het. ‘Er werd een kindje in deze opvang overgebracht naar het ziekenhuis, waar het is overleden. Uit zorg en respect voor de ouders van dit kindje, de familie en alle betrokkenen, geeft Opgroeien hierover geen verdere informatie. We vragen om de sereniteit en de privacy van dit gezin, de opvang en alle betrokkenen te respecteren.’ Verdere communicatie zal via het parket verlopen.

Vergunningen

De wekelijkse update met beslissingen betreft verder de opheffing van de vergunningen van gezinsopvang Tante Mien in Grimbergen en van groepsopvang BABY AND CO uit Wemmel. De opheffing in Grimbergen gaat in vanaf 29 mei en vormt een eindpunt na een lang traject van opvolging en handhaving. ‘Het gaat om aanhoudende, structurele vastgestelde tekorten. De opvang kreeg alle kansen om de tekorten duurzaam weg te werken maar slaagt daar niet in’. De vergunning voor 14 plaatsen van kinderopvang BABY AND CO wordt na herbevestigde tekorten opgeheven en is vanaf 5 juni 2023 gesloten.

Tot slot wordt de schorsing van een gezinsopvang in Zemst verlengd tot 24 juli 2023. De vergunning werd op 23 januari wegens hoogdringendheid geschorst, na een gevaarsituatie waarbij een kindje ernstige letsels opliep. Het is momenteel onduidelijk hoe en waar het kindje de letsels opliep. Het onderzoek loopt nog volop, zegt Opgroeien.

