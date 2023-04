Opgraving stichter van Spaanse fascistische partij veroorzaakt protest

In Spanje waren er schermutselingen bij de verplaatsing van het lichaam van José Antonio Primo de Rivera, de stichter van de fascistische partij van dictator Franco. In het kader van een nieuwe wet besloot de familie zijn kist van een praalgraf naar een gewone begraafplaats over te brengen.

Exact 120 jaar na de geboorte van de stichter van de fascistische partij Falange Española, werden de stoffelijke resten van José Antonio Primo de Rivera in Spanje opgegraven. Zijn naam wordt vaak in één adem genoemd met die van de Spaanse dictator Franco. Tot 2019 lagen hun lichamen zelfs samen in Valle de Cuelgamuros, tot voor kort bekend als Valle de los Caídos. Door het hevige protest bij de verplaatsing van Franco’s resten, werd er ook vandaag op protest gerekend.

Om de grootste aandacht te vermijden, vond de opgraving vroeg in de ochtend plaats. Toch werd de lijkwagen waarmee de resten vervoerd werden door zo’n 200 aanhangers opgewacht bij de San Isidro-begraafplaats. De politie voerde verschillende arrestaties uit om te voorkomen dat het uit de hand zou lopen. De Stichting Francisco Franco, opgericht na de democratische overgang om Franco’s nagedachtenis te eren, liet duidelijk weten dat ze niet blij is met de keuze.

Aanhangers van Primo de Rivera protesteren met een spandoek. Foto: zuma press

De familie van Primo de Rivera besloot de overplaatsing te laten uitvoeren in het kader van de nieuwe Democratische Herinnering-wet. Die verbiedt dat belangrijke figuren uit de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) en de daaropvolgende dictatuur begraven worden in praalgraven om te voorkomen dat hun daden en de fascistische ideologie verheerlijkt worden.

Veroordeeld tot vuurpeloton

José Antonio Primo de Rivera was de oudste zoon van de Spaanse dictator Miguel Primo de Rivera, die het land regeerde tussen 1923 en 1930. In 1933 – aan het begin van de tweede Spaanse Republiek – stichtte Primo de Rivera de fascistische partij Falange Española die zou uitgroeien tot de grootste fascistische partij van het land. Nadat een coalitie van linkse partijen de verkiezing in 1936 had gewonnen, werd de partij verboden. Daarna begon de militaire opstand die later tot een drie jaar durende burgeroorlog zou leiden. Primo de Rivera zelf belandde nog voor die opstand in de gevangenis en werd uiteindelijk ook tot het vuurpeloton veroordeeld in 1936.

Na zijn dood nam Franco de leiding over de Falange over, die na de burgeroorlog in 1939 als enige toegestane partij overbleef. Gedurende de dictatuur voerde het regime Primo de Rivera regelmatig op als held, waardoor zijn naam een legende-status kreeg.

De San Isidro-begraafplaats – waar Primo de Rivera bij familie begraven zal worden – wordt al zijn vijfde rustplaats. Na zijn executie werd hij in een massagraf begraven, voor hij verhuisd werd naar de begraafplaats van Alicante. Na de burgeroorlog werden zijn resten overgeheveld naar het klooster van San Lorenzo om tot slot samen met het lichaam van Franco zelf te belanden in de basiliek van Valle de Cuelgamuros. Er zijn plannen om de basiliek te verbouwen tot een educatief centrum dat uitleg geeft over de geschiedenis en de omstandigheden waarin het mausoleum tot stand is gekomen.

Lees ook