Niemand wil dat blauwe vinkje nog

Géén blauw vinkje hebben, dàt is nu het statussymbool.

Eén jaar geleden hadden veel mensen hun rechterarm gegeven voor een blauw vinkje op Twitter. Want met een blauw vinkje achter je naam was je iemand. Je telde mee. Dit weekend waren enkele bekende Twitteraars tips aan het uitwisselen over hoe je dat vinkje weer weg krijgt.

Dat vinkje betekent nu immers iets totaal anders. Het betekent: ‘Ik moet betalen voor meer aandacht op Twitter, want mijn tweets zijn niet goed genoeg’. En, erger nog: ‘Ik ben een fan van Elon Musk en zijn rare rechtse complottheorieën.’

Hoe is dat gebeurd? Wel, Elon Musk wilde zoveel mogelijk abonnementen verkopen. En dus besloot hij om de abonnees datgene te geven, wat ze écht willen: status. Het blauwe vinkje dus. Maar zodra iedereen zich dat vinkje kan aanschaffen, verliest het natuurlijk op slag zijn aantrekkingskracht. Zoals dat met elk statussymbool gaat: zodra iedereen het heeft, is het geen statussymbool meer - en dus waardeloos.

Nu, dat maakt Musk natuurlijk weinig uit. Zolang zijn betalende abonnees maar blijven geloven dat ze nu tot de elite van Twitter behoren, is het voor Musk pure winst. Maar toen kwam een tegenbeweging op gang. Géén blauw vinkje hebben, dàt is nu het statussymbool. Ter linkerzijde, alvast. Want je bewijst daarmee, dat je geen cent aan Elon Musk geeft (tenzij je in een Tesla rijdt, natuurlijk - die doe je niet zo gauw weg).

Toen Musk zag hoe weinig bekende Twitteraars bereid waren te betalen voor wat ze voordien gratis kregen, moest hij ingrijpen. En dus kreeg iedereen met meer dan 1 miljoen volgers zijn vinkje twee dagen later gewoon terug. Maar dat wekte de indruk dat die mensen wél betaalden. Waarna sommige Twitteraars probeerden de naam op hun profiel herhaaldelijk te veranderen, zodat het vinkje weer zou verdwijnen. Zonder succes: blijkbaar staan technici van Twitter dag en nacht klaar om die vinkjes onmiddellijk weer aan te brengen. Nee, je geraakt er niet meer van af! Misschien is dat toch nog een opportuniteit voor Musk: laat rijke, machtige mensen veel geld betalen om het vinkje weer weg te halen.

