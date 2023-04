Annelies Verlinden deelt pluimen uit

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

‘Dit is heel zuur’

Het was Bart De Wever (N-VA) die bovenstaande Antwerpse uitdrukking zondag in de mond nam. De Antwerpse burgemeester had het niet over de pensioenenrel van vorige week of over de nasmaak van het antiwokedebat de voorbije weken. Hij had het zelfs niet over het feit dat het hier in Vlaanderen eind april nog altijd giet alsof de wereld in de winter is blijven hangen. Niets van dat alles: de burgemeester betreurde dat zijn verkoudheid hem belette om dit jaar mee te lopen in de 10 Miles. Op doktersbevel bleef de burgervader aan de kant.

Wanderlust met Weyts

Het kan haast geen toeval zijn dat Ben Weyts (N-VA) net maandagochtend een nieuwe interactieve wandeling voorstelde. Weyts’ wandeling kronkelt doorheen het met hyacinten overgoten Hallerbos. Iedereen is welkom: gezinnen met kinderen, nieuwkomers die hun Nederlands willen oefenen (iets met QR-codes en andere technologische toepassingen onderweg) en we durven onze pink erom te verwedden dat zelfs ren-onbekwame burgemeesters met een verkoudheid in Halle niet geweerd worden. Wie niet rennen kan, zal wandelen. Het had zomaar een Latijns gezegde kunnen zijn.

Een pluim van juf Verlinden

Terwijl Weyts tussen de Nederlandssprekende hyacinten vertoefde, stond CD&V-politica en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) maandag tussen de leerlingen. ‘Vandaag ben ik geen minister, maar juf Annelies!’, meldde ze vrolijk op haar Instagramaccount. Of ze de koning al ontmoet had, en of ze het leuk vond om bekend te zijn, vroegen de kinderen in haar klas. Eén leerling vroeg Verlindens handtekening – de schavuit – maar allemaal kregen ze op het eind een pluim.

En een pluim van tante Annelies

Annelies Verlinden liep zondag de 10 Miles overigens wel, in het gezelschap van haar neefje Oliver, twaalf jaar oud: ‘Beste sidekick die ik me vandaag kon wensen’, gaf ze ook hem op Instagram een pluim.

Waalse pensioenen

En last but not least: het Bureau van het Waalse Parlement heeft maandagochtend unaniem besloten om ‘bij wijze van bewarende maatregel’ de toepassing van het artikel op te schorten dat het mogelijk maakt om de pensioenen van parlementsleden boven het wettelijk plafond te laten uitstijgen. Het Bureau vraagt dringend overleg met de Federale Pensioendienst over het cumuleren van pensioenen en wenst ook te praten met de andere parlementen over een harmonisering van de regels.

En zo doet het Waals Parlement wat het Vlaamse en het federale eerder al deden: schoon schip maken en komaf maken met de pensioenbonussen. Traag maar trefzeker. Rennen hoeft niet, wandelen kan ook. En Annelies Verlinden? Die zou vast een pluim geven.