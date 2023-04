Frans luxeconcern is eerste Europese bedrijf dat 500 miljard waard is op de beurs

Het Franse luxeconcern LVMH, bekend van merken als Louis Vuitton, Christian Dior en Givenchy, heeft als eerste Europese bedrijf ooit een marktwaarde van 500 miljard dollar (ruim 450 miljard euro) bereikt. De waarde van bedrijf, dat een beursnotering heeft in Parijs, profiteert van de hogere vraag naar luxegoederen in China en van de duurdere euro.

De mijlpaal van 500 miljard dollar marktwaarde komt amper twee weken nadat LVMH in de top tien van grootste bedrijven ter wereld kwam. Dat gebeurde na een sterk eerste kwartaal.

LVMH-topman Bernard Arnault zette zijn eerste stappen in de wereld van luxeartikelen in 1984, met de overname van de textielgroep Boussac Saint-Freres. Die had het merk Christian Dior in portefeuille. Nadien nam Arnault een controlerend belang in LVMH, waarvan de twee belangrijkste onderdelen -Louis Vuitton en Moet Hennesy- in 1987 waren gefuseerd. De dertig volgende jaren deed de groep tientallen overnames. LVMH groeide uit tot een leidend luxeconcern, met 75 merken en 5.600 winkels wereldwijd. De eerste winkel in China kwam er in 1992.

Het aandeel van LVMH steeg maandag met 0,3 procent tot 903,7 euro. Het concern werd daarmee zo’n 454 miljard euro waard, maar door de sterke stijging van de euro de voorbije weken komt dat overeen met 500 miljard dollar. De meeste analisten verwachten nog een verdere stijging van de koers.

Voor de 74-jarige Bernard Arnault is de stijging op de beurs goed nieuws: zijn vermogen wordt nu op bijna 12 miljard dollar geschat, berekende persagentschap Bloomberg. Arnault was al de rijkste man ter wereld.

