Nederlandse openbare omroep wil af van complotzender

De NPO, de publieke omroep van Nederland, vraagt om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. De ‘zender van de ontevreden Nederlander’ zou de NPO belemmeren in zijn taken door te weigeren om samen te werken.

Het is de eerste keer dat de publieke omroep in Nederland vraagt om een omroep uit het bestel te verwijderen. Het bestuur van de NPO stelt ‘ernstig in zijn taakuitvoering’ te worden belemmerd door het gebrek aan bereidheid tot samenwerking van de rechts-radicale omroep Ongehoord Nederland.

Ongehoord Nederland (ON) werd in 2019 opgericht door voormalig oorlogsverslaggever Arnold Karskens als reactie tegen de ‘mainstreammedia’. Karskens verzamelde in een maand tijd de 50.000 betalende leden die nodig waren om erkend te worden als aspirant-omroep binnen het Nederlandse publieke omroepbestel, wat betekende dat ON programma’s mocht uitzenden op NPO 1 en NPO 2 en subsidies kreeg. De omroep kwam sinds zijn ontstaan al meerdere keren in opspraak, onder meer wegens het gebruik van het n-woord.

Na drie sancties en een verbeterplan dat ‘zonder gewenst resultaat is uitgevoerd’ ziet de NPO nu geen andere optie dan Ongehoord Nederland te schrappen, schrijft het bestuur. ‘De NPO kan zijn taken alleen vervullen als de omroepen tot de vereiste samenwerking bereid zijn’, staat in het verzoek van de NPO aan de staatssecretaris van Media Gunay Uslu.

Drie boetes

De beslissing volgde na het bekendmaken van de derde sanctie, die 131.885 euro bedraagt en daarmee aanzienlijk hoger is dan de eerste twee boetes. Die kwam er omdat ON in het programma Ongehoord nieuws meermaals de journalistieke code van de publieke omroep schond en te weinig verbetering toonde. Twee uitzendingen met xenofobe uitingen leidden eerder al tot Kamervragen.

ON-voorzitter Karskens verkondigde maandagmiddag al aan zijn leden dat hij ‘op ontploffen’ stond na het nieuws over de derde sanctie. In een nieuwsbrief vraagt hij hen om de omroep via donaties te steunen en te helpen de juridische strijd aan te gaan. ‘Tegenstanders van het vrije woord in Hilversum hebben ons de oorlog verklaard. Wij zullen ons verdedigen met alles wat we hebben!’ En: ‘Wij mogen niet gecanceld worden!’ Hij reageerde nog niet op het NPO-verzoek om de voorlopige erkenning in te trekken.

