Volgens Oekraïne zoekt het Russische leger een exit uit de oblast Cherson. Een exit met zo veel mogelijk weerhaken, menen ze. Sinds zondag evacueren de Russen er burgers en strooien ze er met Russische paspoorten.

‘Ik heb informatie waaruit blijkt dat de evacuatie van burgers in Cherson is gestart’, liet Aleksandr Samojlenko weten aan The New York Times. Hij is het hoofd van de regionale raad van Cherson. Het zou ...