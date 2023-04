Leerkrachten geschorst: is een Whatsappgroep dan niet privé?

In een Hasseltse sportschool zijn negen leerkrachten geschorst omwille van seksistische en racistische opmerkingen in een Whatsappgroep. Nochtans ging het om een besloten chatgroep, waarin de leerkrachten het gevoel hebben in een privécontext te praten. Wat is er in Hasselt gebeurd? En is een Whatsappgroep dan niet privé?