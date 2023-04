Pure C verliest twee sterren

Pure C, het Nederlandse restaurant van Sergio Herman in Cadzand, prijkt niet langer op de lijst met Michelinsterren. Afgelopen jaar kreeg het restaurant er nog twee.

Dat Sergio Herman zijn restaurant Pure C niet langer een sterrenzaak mag noemen, werd maandag bekend tijdens de uitreiking van de Michelinsterren in Nederland.

Eind vorig jaar zag Herman zijn rechterhand, chef Syrco Bakker, nog vertrekken in Cadzand. ‘Nu ben ik klaar om mijn eigen verhaal te schrijven’, aldus Bakker toen, die de Nederlandse chef vaak als zijn ‘mentor’ beschreef.

Over de reden van het verlies van de sterren, is nog niets bekend. Het vertrek van Bakker zou er alleszins niets mee te maken hebben. Het Hof van Cleve zal bijvoorbeeld zijn drie sterren behouden, ook na het vertrek van Peter Goossens.

Nick Bril

Eerder zag Herman ook Nick Bril al vertrekken, met wie hij samen The Jane in Antwerpen uit de grond stampte. Zo’n twee jaar geleden verkocht Herman zijn aandelen in de zaak aan Bril en gingen de twee uit elkaar.

De twee Nederlandse restaurants met drie sterren, De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in Kruiningen, behouden hun sterren. Zij blijven de enige twee restaurants met de hoogste onderscheiding. ‘De persoonlijkheid en creativiteit van deze chefs hoeven we niet meer voor te stellen. Hun eigenheid als kok is een voorbeeld voor iedereen in het vak’, zegt Michelin over de twee chefs, Jonnie Boer en Jannis Brevet.

