Gezocht: jonge ouders met een migratieachtergrond

Voor een artikel over verschillende ervaringen van ouderschap, zijn we op zoek naar kersverse ouders met een migratieachtergrond. Zit er een groot verschil in de context waarin jij een kindje kreeg en de ervaring van jouw eigen ouders?

Zijn er in jouw familie specifieke gewoontes rond zwangerschap, bevallen of rolverdeling die botsen met wat gangbaar is in Vlaanderen? Wat wil je zelf anders doen en wat ervaar je juist als een grote troef?

Geïnteresseerden kunnen mailen naar maaikevanmelckebeke@gmail.com