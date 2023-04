‘Wie nu opstaat met koorts en een zware hoest, heeft wellicht corona’

Het aantal coronabesmettingen mag dan wel afnemen, het virus is nog niet weg. ‘Ik maak me weinig zorgen’, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Het aantal coronabesmettingen per dag blijft relatief laag. Dat bevestigt viroloog Steven Van Gucht aan onze redactie. Het wekelijks rapport van Sciensano rapporteert in de periode van 13 tot 19 april 504 nieuwe besmettingen. ‘Dat cijfer is incompleet en weerspiegelt de realiteit niet volledig’, nuanceert Van Gucht. ‘Er wordt minder getest, maar metingen in het afvalwater bevestigen de dalende trend wel.’

Die trend heeft ervoor gezorgd dat we naar beheersniveau 1 konden schakelen. Dat betekent dat er nog steeds viruscirculatie is, maar op een laag niveau en zonder weerslag op het zorgsysteem. ‘De ziekenhuizen ondervinden weinig druk. Patiënten verblijven er minder lang en hun symptomen zijn vaak minder ernstig door immuniteit die ze in het verleden al verworven’, legt Van Gucht uit.

‘Lokaal kunnen er altijd kleine uitbraken opduiken en het virus is nog niet verdwenen, maar ik denk dat we ons momenteel in vrij rustig vaarwater bevinden’, benadrukt de viroloog. ‘Soms wordt op sociale media angst verspreid door nieuwe varianten die opduiken, maar dat zijn allemaal omikronvarianten, dus ik maak me weinig zorgen.’

Er is ook steeds minder verwarring mogelijk met andere typische winterziektes. ‘De griepepidemie en de verspreiding van RSV zijn enkele weken geleden gestopt. Als je nu opstaat met koorts, hoofdpijn en een zware hoest, lijkt het mij waarschijnlijk dat het om corona gaat’, aldus Van Gucht. ‘Om echt heel zeker te zijn, moet je een test doen’, vult hij aan.

Met de zomer in het vooruitzicht vermoedt Van Gucht dat het risico op besmetting verder zal afnemen. ‘Mensen leven buiten en ramen en deuren staan open waardoor er meer verluchting is’, zegt hij. Zijn goede raad: ‘Denk aan mensen met verhoogde kwetsbaarheid. Blijf binnen als je je ziek voelt en draag een mondmasker als je toch je huis moet verlaten.’

