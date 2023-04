Musk geeft gratis blauw vinkje aan bekende accounts

Nadat Twitter vorige week de befaamde blauwe vinkjes verwijderde, paste het bedrijf zijn beleid dit weekend opnieuw aan. Twitter-eigenaar Elon Musk gaf bekende gebruikers hun blauwe vinkje gratis terug.

De zet van Musk om alleen gebruikers die een betalend abonnement op Twitter hebben, een blauw vinkje te geven, leverde hem slechts een luttele 300 dollar (273 euro) op. Niet de stijging van inkomsten waarop hij gehoopt had.

De overgrote meerderheid van de oude geverifieerde accounts die hun vinkje verloren, kocht geen abonnement aan. Toch kregen heel wat accounts met meer dan 1 miljoen volgers afgelopen weekend hun vinkje gratis terug. De gebruikers achter die accounts voelden zich verplicht om mee te delen dat ze niet zelf voor hun vinkje betaald hebben.

Om extra inkomsten voor Twitter binnen te rijven, besliste Elon Musk vorig jaar om blauwe vinkjes toe te kennen aan elke betalende abonnee. Zo werd het vinkje een kenmerk voor gebruikers die betalen om bevoorrecht te zijn.

Eerder dit weekend ontstond daardoor een actie waarbij gebruikers geverifieerde accounts blokkeerden. Omdat het vinkje zijn sociale status is verloren, weigerden bekende accounts om hun nieuwe, gratis vinkje te aanvaarden.

Betaald door Musk

Sommigen beweren dat Musk inbreuk pleegt op de wetgeving doordat hij valselijk laat uitschijnen dat mensen voor een product betaald hebben. Wie met zijn cursor over zo’n blauw vinkje zweeft, leest het volgende: ‘Dit account is geverifieerd, omdat ze geabonneerd zijn op Twitter Blue en hun telefoonnummer werd geverifieerd’. Het bericht laat in het midden wie voor dat abonnement betaalt.

Hoewel het bedrijf geen reden gaf voor de herplaatsing van de vinkjes, heeft Musk eerder toegegeven dat hij ook ‘persoonlijk betaalt’ voor de Twitter Blue-abonnementen. Het gaat om drie bekende gebruikers: basketbalspeler LeBron James, acteur William Shatner en auteur Stephen King, die kritiek had op de uitrol van het betaalde abonnement.

