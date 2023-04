Drie op vier jongeren uit de buurt rond 3M-fabriek heeft te veel PFOS in het bloed

Drie op de vier jongeren die rond de 3M-fabriek wonen, hebben een ongezonde hoeveelheid PFOS in hun bloed. Dat blijkt uit bloedonderzoek bij meer dan 300 jongeren.

Bij 303 jongeren uit de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht, allemaal tussen de 12 en 17 jaar oud, werden hoge waarden gemeten aan PFOS, een stof van de PFAS-familie. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Vlaamse overheid. ‘In vergelijking met jongeren uit algemeen Vlaanderen die onderzocht werden in 2017-2018, hebben jongeren uit de regio 3M vooral meer PFOS in het bloed,’ staat in een persbericht waarin de resultaten van de studie worden aangekondigd.

Bij drie op de vier gaat het om een hoeveelheid die gevaarlijk is voor de gezondheid. Vooral bij jongeren die in het zuidwesten en noordwesten van de 3M-fabriek woonden, werden hoge PFOS-waarden vastgesteld.

‘We zien een verband tussen een hogere blootstelling aan verschillende PFAS-componenten en een verstoring van het immuunsysteem’, stellen de onderzoekers. Verder valt hen een verband op tussen PFAS en de gehaltes van hormonen, een vertraging van de groei en vertraging van de puberteit. ‘Hiermee worden ook de hormoonverstorende eigenschappen van PFAS bevestigd’, schrijven de wetenschappers.

‘In de meeste gevallen gaat het nog niet over ziekte of gezondheidsschade, maar over vroegtijdige biologische veranderingen die nog omkeerbaar zijn’, nuanceren ze. De experts vinden het ‘aangewezen’ om ‘dit aandachtspunt in grotere deelnemersgroepen te blijven opvolgen.’

Inwoners uit de straal van 5 kilometer rond de 3M-site kunnen zich nog tot 1 juni 2023 aanmelden voor een groter bloedonderzoek. ‘Voor het wetenschappelijk onderzoek is een groot aantal deelnemers zeker belangrijk.’ Nadien kunnen er ‘robuustere uitspraken’ gedaan worden over het verband tussen PFOS-blootstelling en gezondheidsrisico’s.

