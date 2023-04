Olijfolie veel duurder door droogte in Spanje

Uitzonderlijke droogte in Zuid-Europa duwt de prijs van olijfolie naar nieuwe records. Vooral Spanje is zwaar getroffen.

Spanje, de grootste producent van olijfolie, heeft al maanden te maken met aanhoudende droogte en dat lijkt ook deze maand niet te veranderen. April staat op het punt om de droogste aprilmaand ooit te worden en ook voor begin mei wordt in sommige delen van het Zuid-Europese land al een nieuwe hittegolf voorspeld.

En dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het aanbod, de kwaliteit en de prijs van het prestigieuze bakproduct dat uit de olijven wordt geperst. Spaanse boeren produceren doorgaans de helft van de olijfolie ter wereld en dat laat zich voelen. Door het extreme weer in het land is de jaarlijkse aanvoer van olijfolie de afgelopen 12 maanden ruwweg gehalveerd tot ongeveer 780.000 ton.

60 procent duurder

En volgens de wetten van vraag en aanbod moet dat de prijs wel fors de hoogte in duwen. ‘In 20 jaar in de branche heb ik deze prijzen nog nooit gezien’, zegt Vito Martinelli, analist bij de Rabobank in de Britse zakenkrant Financial Times. Sinds juni vorig jaar is de prijs van olijfolie volgens hem met 60 procent gestegen naar ongeveer 5,40 euro per kilogram.

Het extreme weer komt namelijk bovenop het magere oogstjaar 2022. Ook toen al zorgden de gevolgen van droogte voor hogere prijzen. Niet alleen Spanje had toen te maken met droogte: Italië, een andere grote speler als het gaat om olijfolie, beleefde ook het droogste jaar ooit. En ook Portugal zag om die reden een groot deel van de oogst mislukken.

‘Hoogste prijzen in 20 jaar’

En dat is niet alles. Volgens Martinelli is het plafond nog lang niet bereikt. Als de droogte te lang aanhoudt, kan dit de oogst van volgend jaar raken en de prijs van olijfolie nog verder opdrijven. Olijfolie wordt tussen oktober en februari in het Middellandse Zeegebied geoogst, wat betekent dat ‘als het niet snel regent, we weer een slechte oogst zullen hebben’.

Niet alleen de droogte stuwt de prijzen van olijfolie op de wereldmarkt hoger. Ook de inflatie en de duurdere meststoffen hadden hun invloed op de eindprijs in de winkelrekken. Net als de tijdelijke schaarste aan zonnebloemolie vorig jaar, nadat Rusland buurland Oekraïne was binnengevallen.

