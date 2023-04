Het Hollywoodsprookje van Wrexham is compleet. Na vijftien jaar keert de club van Ryan Reynolds en Rob McElhenney terug naar de Engelse vierde klasse. Zaterdag werd Boreham Wood met 3-1 opzijgezet, waarna een emotioneel volksfeest losbrak.

Wrexham is de op twee na oudste voetbalclub ter wereld maar zat al lang in vieze papieren. Tot eind 2020, toen acteur Ryan Reynolds en producer Rob McElhenney beslisten om de club over te nemen.

Met succes: na vijftien jaar promoveert de 158-jarige club opnieuw naar de vierde klasse.

‘Ik weet niet of ik kan verwerken wat er vanavond is gebeurd. Ik ben nog steeds een beetje sprakeloos,’ vertelde Reynolds aan BT Sport, dat de wedstrijd live uitzond.

‘Het enige wat steeds weer door mijn hoofd gaat, is dat mensen aan het begin zeiden “Waarom Wrexham? Waarom Wrexham?”. Dit is precies waarom Wrexham, wat er nu gebeurt is waarom.’

