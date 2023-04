Michel Draguet vertrekt bij KMSKB

Michel Draguet is niet langer kandidaat om zichzelf op te volgen als directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Hij staat al aan het hoofd van de instelling sinds 2005.

Michel Draguet verlaat de directeurspost van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel (KMSKB). Op 30 april loopt zijn derde mandaat af. Draguet ambieerde een vierde ambstermijn, maar ziet daar nu van af. Dat is gebeurd in samenspraak met Thomas Dermine (PS), staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, en Arnaud Vajda, voorzitter van het Beheerscomité van Belspo, het beheersorgaan van de Belgische federale wetenschappelijke instellingen waarvan het KMSKB deel uitmaakt. Dat meldt een persbericht.

De selectieprocedure voor de nieuwe directeur van KMSKB zal zo snel mogelijk van start gaan. In afwachting heeft Sara Lammens, op dit moment algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek van België, ermee ingestemd om te fungeren als algemeen directeur ad interim.

Nieuwe wending

Michel Draguet zal zijn expertise ten dienste blijven stellen van het federaal wetenschapsbeleid als onderzoeksleider in erfgoed bij Belspo. Bij het KMSKB was hij gecontesteerd: in december klaagden 31 personeelsleden in een open brief het klimaat van ‘terreur en minachting’ aan in de instelling. ‘Hoewel de laatste maanden moeilijk zijn geweest, zowel voor het personeel van de Koninklijke Musea als voor Michel Draguet zelf,’ zegt Vajda daarover in het persbericht, ‘wil ik erop wijzen dat het evaluatieproces, dat ik op 23 maart heb afgerond, geen enkel materieel bewijs heeft opgeleverd voor beschuldigingen van racisme, homofobie of seksisme.’

‘Michel Draguet heeft sinds mei 2005, tijdens zijn opeenvolgende mandaten, zijn stempel gedrukt op de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Ik denk met name aan de oprichting van het Magritte Museum en het Fin-de-Siècle Museum, die de nationale en internationale zichtbaarheid van de instelling ongetwijfeld hebben vergroot. Onder zijn impuls hebben de Koninklijke Musea een aanzienlijke stijging van het aantal bezoekers gekend en de partnerschappen met andere instellingen, zowel in België als internationaal, verveelvoudigd’, aldus nog Dermine in het persbericht.