Diplomatiek personeel verlaat door oorlog verscheurd Soedan: eerste Nederlandse evacuatievlucht vertrokken

Vanuit Soedan is het eerste Nederlandse legervliegtuig vertrokken voor een evacuatievlucht. Het is nog niet duidelijk of er ook Belgen aan boord zijn. Voor de miljoenen Soedanezen die achterblijven dreigen barre tijden.

Aan boord van het Nederlandse C-130 Hercules-transportvliegtuig zitten Nederlanders en evacuees van verschillende nationaliteiten. Het toestel is opgestegen naar Jordanië. Later worden de geëvacueerden naar Nederland gebracht. Tal van landen proberen in allerijl hun burgers uit Khartoem weg te halen. België rekent op de Fransen en de Nederlanders om iets meer dan 40 burgers uit Soedan weg te krijgen. Of er ook al Belgen op de Nederlandse vlucht zitten, is nog onduidelijk.

Aanvankelijk probeerden de Verenigde Staten hun diplomatiek personeel in Soedan nog binnen de landsgrenzen in veiligheid te brengen. Ongeveer honderd Amerikanen zaten verspreid over huizen en appartementen in de hoofdstad Khartoem, schreef The New York Times dit weekend. Ze werden in de loop van vorige week op enkele locaties bij elkaar gebracht om hun bescherming te vereenvoudigen. Maar al snel bleek dat het moeilijk was om hen van voeding en energie te voorzien. Daarop beslisten de VS tot een evacuatie over te gaan.

Die was allesbehalve evident. De veiligheid op de luchthaven van Khartoem kon niet gegarandeerd worden. Een vliegtuig sturen om iedereen op te pikken, vond men te gevaarlijk. Ook een trip over land naar Port Soedan, een stad op 850 kilometer van Khartoem, aan de Rode Zee, is risicovol. Daarop besloten de Amerikanen drie helikopters te sturen, met ongeveer 100 special forces aan boord. Ze bleven ongeveer een uurtje in Khartoem en vertrokken dit weekend met bijna 100 landgenoten.

Ook tal van andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Turkije of Saoedi-Arabië, kondigden dit weekend evacuaties aan. Er doken ook beelden op van een lang VN-konvooi dat toch voor de moeilijke weg naar Port Soedan had geopteerd.

‘Ik ben diepbedroefd’, zei een van de VN-personeelsleden die zo werden geëvacueerd aan The Washington Post. ‘Ik weet niet of ik mijn vrienden ooit nog zal terugzien. Ik voel me zo schuldig dat ik nu vertrek.’

Foto: AP

Janjaweed

Voor de miljoenen Soedanezen die achterblijven, ziet de toestand er benard uit. Ruim een week geleden escaleerden in het land de spanningen tussen twee rivaliserende militairen. Generaal Mohammed Hamdan Dagalo leidt de Rapid Support Forces (RSF), een paramilitaire groepering die haar origine heeft in de Janjaweed-milities die de regio Darfur jarenlang terroriseerden. Generaal Abdel Fattah al-Boerhan staat dan weer aan het hoofd van het reguliere leger.

Twee jaar geleden zetten de twee militairen samen een overgangsregering af, waarin ook burgers zetelden. Die moest Soedan voorbereiden op verkiezingen, nadat dictator Omar al-Bashir in 2019 na straatprotest was opzijgeschoven.

In december van vorig jaar kondigden de twee generaals een akkoord aan dat alsnog moest uitmonden in een burgerlijk bestuur. Maar ze raakten het niet eens over de snelheid waarmee de RSF in het leger geïntegreerd zou worden. Sinds 15 april vechten ze dat conflict met geweld uit.

Voor de miljoenen Soedanezen die achterblijven, ziet de toestand er benard uit. Foto: AFP

Dat dreigt tot een humanitaire catastrofe te leiden. In Soedan, een land van 45 miljoen inwoners, leeft een derde van de bevolking in armoede. Tal van hulporganisaties kunnen er nu niet meer werken, omdat het te gevaarlijk is geworden. De gezondheidszorg staat op imploderen. Twee derde van de ziekenhuizen functioneert niet meer. In ziekenhuizen die nog wel open zijn, werken artsen bij het licht van smartphones. Depots met medicijnen worden volop geplunderd. Volgens Artsen zonder Grenzen zitten miljoenen Soedanezen zonder water en elektriciteit.

Geen internet

De zogenaamde ‘verzetscomités’, die de afgelopen jaren het protest tegen al-Bashir en zijn opvolgers trokken, probeerden de afgelopen dagen om landgenoten in nood te helpen. Via Whatsapp, Facebook en Twitter waarschuwen ze mensen voor gevaarlijke vluchtroutes. Ze proberen landgenoten die niet kunnen vluchten te helpen met medicijnen of telefoonkrediet. Maar ook dat is niet evident. Dit weekend meldde waakhond Netblocks dat het internet in Soedan ondertussen bijna volledig is uitgevallen.

Tal van landen riepen de twee strijdende generaals de afgelopen dagen op om de gevechten te staken. Maar de kans dat dat snel gebeurt, wordt klein geacht. Veel Soedanezen geloven er niet in. Velen probeerden hun hoofdstad en hun land de afgelopen dagen te ontvluchten.

