Expats geëvacueerd uit Soedan en vergrijzing legt bom onder ouderenzorg: dit is het nieuws van de dag

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Het licht gaat stilaan uit boven Soedan

In allerijl proberen tal van landen hun burgers uit Khartoem weg te halen. België rekent daarvoor op Frankrijk en Nederland. Voor de miljoenen Soedanezen die achterblijven dreigen barre tijden. Lees meer>

2. ‘Demografische tijdbom zal onze ouderenzorg doen crashen’

Het volstaat niet om de personeelskrapte in de ouderenzorg aan te kaarten en wat te rommelen in de marge, zegt Jan Steyaert van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. De cijfers over de vergrijzing liegen er niet om: er moet nú werk worden gemaakt van een groot actieplan. Lees meer>