1 Viva la feta

Play 4 21.00-22.10 uur

Het gebeurt niet elke dag dat twee vrienden op een Grieks eiland bezoek krijgen van een barones. Maar zie ginds komt Mia Doornaert aan. Gastheren Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham hebben speciaal voor de intrede een spandoek gemaakt.

2 The witches of Eastwick

Play 5 20.35-22.35 uur

Het gebeurt niet elke dag dat drie vriendinnen bezoek krijgen van Jack Nicholson. Het zijn dan ook geen gewone vriendinnen, maar wel Cher, Michelle Pfeiffer en Susan Sarandon. Dan weet u: cultfilm.

3 Campus cup

Eén 21.35-22.25 uur

Het gebeurt niet elke dag dat Otto-Jan Ham op twee plaatsen tegelijk is. Terwijl hij met Mia Doornaert het mooie weer maakt op Sifnos, legt hij de studenten van de VUB en AP Hogeschool het vuur aan de schenen.

4 The longest third date

Documentaire op Netflix

Kent u de uitdrukking ‘getting more than what you bargained for’? Twee Amerikanen boekten voor hun derde date impulsief een tripje naar Costa Rica. Plots zaten ze drie maanden met elkaar opgescheept. Corona, ziet u.