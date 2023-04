Minstens over twee dingen blijven ze mopperen, mijn vrouw en mijn kinderen. Dat ik ooit van de winkel met een grote pot witte en geen zwarte peperbollen thuiskwam. Het zijn peperfetisjisten, snobs met hun houten pepermolen van Peugeot, prachtinstrument, gaat nooit stuk, dus wie stopt daar nu in godsnaam witte peper in? Makkers, staakt uw wild geraas, zeg ik dan, het is lood om oud ijzer, beide bollen komen van dezelfde plant, de witte rijpt aan de takken, de zwarte rijpt in de zon als ze onrijp geplukt is. Beetje milder, beetje scherper, wat maakt het uit in het grote tijd-ruimteschema? Ik daag hen vervolgens uit om geblinddoekt het verschil te herkennen. Het helpt allemaal niet om de gemoederen te bedaren en om onze hoge tafelmanierenstandaard te behouden. Die proef moeten we nu maar snel gaan organiseren, want die witte ­peper blijft niet eeuwig houdbaar. (Al vrees ik dat ze met hun jonge papillen snel het verschil zullen herkennen.)