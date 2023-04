Pogacar valt en breekt pols, Tour niet in gevaar

Nog voor halfkoers verloor Luik-Bastenaken-Luik één van zijn twee kopstukken. Tadej Pogacar (24) maakte een smak aan hoge snelheid en hoewel hij nog even probeerde om verder te rijden, moest hij toch de strijd staken. In het ZOL ziekenhuis in Genk werden meerdere breuken aan de pols vastgesteld en hij ging er ook al met succes onder het mes.

Pogacar ging een tiental kilometer voor het keerpunt in Bastenaken tegen de grond op een brede afdaling met enkele putten in het asfalt. Nog voor de uitzending, en dus doken er ook nog geen beelden op, maar enkele ooggetuigen deden hun verhaal. Mikkel Honoré reed aan een hoge snelheid door zo’n putje en daarbij sprongen zijn beide banden stuk. De Deen van EF Education-EasyPost ging onvermijdelijk tegen de grond en Pogacar kon hem niet meer ontwijken.

In het ziekenhuis werden meerdere breuken aan het linker sca­foïd of bootvormig botje en het sikkelvormig botje in de linkerpols vastgesteld.

Gespecialiseerd chirurg Joris Duerinckx ging meteen over tot een operatie en die verliep succesvol.

Pogacar mocht gisteravond het Genkse ziekenhuis alweer verlaten en kan verder revalideren in zijn thuishaven in Monaco.