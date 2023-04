Zulte Waregem zakt na verlies tegen Cercle Brugge

Na achttien jaar in de hoogste voetbalklasse is Zulte Waregem volgend seizoen veroordeeld tot 1B. Dat kwam hard aan de Gaverbeek.

Al sinds maandag was de Elindus Arena uitverkocht, terwijl de spelers een rustige aanloop naar de laatste speeldag van de reguliere competitie kenden. Er was bovendien een extra premie van 500.000 euro voorzien voor de spelersgroep van Zulte Waregem als ze zich verzekerden van behoud. Tijdens de opwarming zweepten Ruud Vormer en co. de enthousiaste aanhang al op. Eupen kreeg al snel klop van Club Brugge. Alles leek in de maak om het mirakel te volbrengen. Alleen was dat buiten Cercle Brugge gerekend, dat zich via een felbevochten zege van de Europe Play-offs verzekerde.

Het betekent het voorlopige einde van Zulte Waregem in 1A, na achttien jaar in onze hoogste voetbalklasse. Na een op een haar na gemiste landstitel, Europees voetbal en bekerwinst wachten nu de krochten van 1B voor Essevee.

‘Dit is geen club voor 1B’, zuchtte Vossen. ‘Kijk maar naar onze fans vanavond bijvoorbeeld. Ik wil hen oprecht bedanken. Voor hen is dit nog het ergste. We voelen ons als spelers gefaald. Het mirakel dat we voor ogen hadden, zien we aan ons voorbij glippen. Ik heb daar weinig woorden voor, sorry.’

Blessureleed

Waar het dan wel fout liep voor Essevee? Er was veel blessureleed op cruciale momenten - denk aan Vormer zijn sleutelbeenblessure – en af en toe een akkefietje – Gano werd in het seizoensbegin naar de B-kern gestuurd na een incident in de kleedkamer. Het ontbeerde Zulte Waregem ook aan kwaliteit. Terwijl Frederik D’Hollander tegen Cercle met alle respect Stan Braem – vorig seizoen nog in eerste nationale bij Zwevezele – de wei in stuurde, bracht zijn tegenstander Denkey, Abu Francis en Marcelin in. Om maar een voorbeeld te geven. En het was ook te vaak net niet. Een 3–2-nederlaag tegen Charleroi na een tegendoelpunt in de 96ste minuut. Een onwaarschijnlijke 5-5 tegen Eupen, met opnieuw een tegendoelpunt diep in de extra tijd. Het is veel meer daar dat Waregem het liet liggen dan tegen Cercle. Afwachten wat het wordt volgend seizoen in 1B. Financieel zal het alleszins een aderlating zijn. Komt er een nieuwe coach? En wat met de spelerskern? Clubicoon Sammy Bossut is net als Vossen einde contract bij Waregem. Vormer liet eerder dan weer al verstaan dat hij liever niet wil blijven als de club zou degraderen en wellicht denken er nog spelers aan een vertrek.

6’ Siquet 0-1, 9’ Ueda 0-2, 58’ Willen 1-2, 69’ Ndour 2-2, 83’ Somers 2-3