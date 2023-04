Play-off 1 start met Genk - Club Brugge

Racing Genk begint aan Play-off 1 met een thuismatch tegen de vierde in de stand.

De Champions' Play-offs starten komend weekend op zondag 30 april (18.30 uur) met de wedstrijd tussen leider KRC Genk en Club Brugge. Dat heeft de Pro League zondag, na afloop van de 34e en laatste speeldag van de reguliere fase in de Jupiler Pro League, bekendgemaakt.

Ook Union en Antwerp kijken elkaar op de eerste speeldag in het Dudenpark in de ogen, maar pas op woensdag 3 mei (20.30 uur). Antwerp speelt zondag immers de finale van de Beker van België tegen KV Mechelen.

De kalender van Play-off 1

Speeldag 1:

KRC Genk - Club Brugge (zo 30 april, 18.30 uur)

Union - Antwerp (wo 3 mei, 20.30 uur)*

*Antwerp speelt op zondag 30 april om 14.30 uur de bekerfinale tegen KV Mechelen.

Speeldag 2:

Club Brugge - Union (za 6 mei, 18.15 uur)

Antwerp - Genk (zo 7 mei, 18.30 uur)

Speeldag 3:

Antwerp - Club Brugge (zo 14 mei, 13.30 uur)

Union - Genk (zo 14 mei, 18.30 uur)

Speeldag 4:

Club Brugge - Antwerp (zo 21 mei, 13.30 uur)

Genk - Union (zo 21 mei, 18.30 uur)

Speeldag 5:

Antwerp - Union (zo 28 mei, 13.30 uur)

Club Brugge - Genk (zo 28 mei, 18.30 uur)

Speeldag 6:

Genk - Antwerp (zo 4 juni, 18.30 uur)

Union - Club Brugge (zo 4 juni, 18.30 uur)

De puntentotalen waarmee Play-off 1 start:

1. KRC Genk 38 punten*

2. Union 38*

3. Antwerp 36

4. Club Brugge 30*

(*) Genk, Union en Club Brugge eindigden de reguliere competitie allemaal met een oneven aantal punten. Zij krijgen bij de halvering dus een half puntje (*) cadeau. Dat is enkel van belang bij een gelijke stand aan het einde van de play-offs: dan wordt dat halve punt weer afgetrokken, waardoor Antwerp dus altijd in het voordeel is als het met hetzelfde puntentotaal eindigt als een andere club.

De kalender van de Play-off 2

Speeldag 1:

AA Gent - Westerlo (vr 28 april, 20.45 uur)

Cercle Brugge - Standard (za 29 april, 18.15 uur)

Speeldag 2:

Standard - AA Gent (za 6 mei, 20.45 uur)

Westerlo - Cercle Brugge (zo 7 mei, 13.30 uur)

Speeldag 3:

Cercle Brugge - AA Gent (za 13 mei, 18.15 uur)

Standard - Westerlo (za 13 mei, 20.45 uur)

Speeldag 4:

Westerlo - Standard (za 20 mei, 18.15 uur)

AA Gent - Cercle Brugge (za 20 mei, 20.45 uur)

Speeldag 5:

Westerlo - AA Gent (za 27 mei, 18.15 uur)

Standard - Cercle Brugge (za 27 mei, 20.45 uur)

Speeldag 6:

Cercle Brugge - Westerlo (za 3 juni, 20.30 uur)

AA Gent - Standard (za 3 juni, 20.30 uur)

De puntentotalen waarmee Play-off 2 start:

1. AA Gent 28 punten

2. Standard 28*

3. Westerlo 26*

4. Cercle Brugge 25

(*) Standard en Westerlo kregen bij de halvering allebei een half puntje extra omdat ze de reguliere competitie beëindigden met een oneven puntentotaal. Daardoor zijn die clubs dus in het nadeel als ze met evenveel punten eindigen als AA Gent en Cercle Brugge.

