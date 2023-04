Anne Hoffmann, hoofdredacteur van het Duitse tijdschrift Die Aktuelle, is ontslagen nadat het blad een week geleden een fake interview met voormalig Formule 1-piloot Michael Schumacher had gepubliceerd. De antwoorden waren opgesteld door een AI-systeem, een echt interview had nooit plaatsgevonden. ‘Het eerste interview!’ kopte Die Aktuelle op zijn cover, met, in kleinere letters en ietwat raadselachtig daaronder: ‘Het klinkt bedrieglijk echt’.