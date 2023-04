Vrouw dood aangetroffen op straat, verderop ook levenloos lichaam van man gevonden

In Brakel is zondagavond een vrouw dood aangetroffen op straat. De eerste tekenen wijzen op moord. Politie en parket zijn ter plaatse. Later werd ook het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Zijn lichaam lag wat verderop bij een uitkijktoren. Alles wijst op een familiedrama.

Het slachtoffer werd omstreeks 17.15 uur aangetroffen in de kleine weg naast een veld. Hulp kon niet meer baten. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk, maar er zijn tekenen dat het zou kunnen gaan om moord. Politie en parket onderzoeken de zaak.

’De vrouw werd gevonden aan haar woonst en haar man aan de uitkijktoren in Brakel. De ware toedracht wordt nog onderzocht maar de gemeente is in shock. Ik kende het koppel en het waren hele harde werkers. We leven mee met de familie en de nabestaanden, aldus burgemeester van de gemeente Stefaan Devleeschouwer.