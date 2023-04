Kunsthandelaar beschuldigd van financiering Hezbollah

In de Verenigde Staten wordt een Libanese kunsthandelaar ervan beschuldigd geld wit te wassen en er Hezbollah mee te financieren.

De Libanese zakenman Nazem Ahmad (58) stond sinds 2019 op een sanctielijst in de Verenigde Staten. Hij werd ervan verdacht geld wit te wassen en een van de grootste financiers van Hezbollah te zijn. Dat is een politieke partij in Libanon en een militante beweging van sjiitische moslims. De VS, Canada en Israël beschouwen ze als een terroristische organisatie. Ahmad zou al sinds 2016 een van de grootste donors zijn. Hij zou rechtstreeks schenkingen gedaan hebben aan Hezbollahleider Hassan Nasrallah.

Afgelopen week heeft een gecoördineerde actie plaatsgevonden, met het zwaartepunt in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de New York Times klaagt het gerechtshof van New York Ahmad, zijn zoon en zijn dochter aan omdat ze de sancties van 2019 omzeild hebben. Die bestonden erin dat ze geen transacties meer mochten uitvoeren met partners in de VS. Volgens de aanklager hebben ze zich daar niet aan gehouden.

In de aanklacht staat dat Ahmad een complex netwerk van bedrijven had waarlangs hij kunst en diamanten verhandelde. Op die manier kon hij geld witwassen en probeerde hij uit het vizier van de controlemechanismen te blijven. Toch hebben de Amerikaanse financiële diensten voor 160 miljoen dollar aan transacties in beeld kunnen brengen sinds 2019. Ze verwijzen naar galeries in Chicago en New York. Er zou een netwerk van 52 mensen in negen landen bij betrokken zijn.

Daaronder verschillende handelspartners in het Verenigd Koninkrijk. Daar zou Ahmad met diverse kunstenaars, galeries en veilinghuizen zaken doen. Dat is hem sinds deze week verboden. De Britse autoriteiten hebben zijn tegoeden in het land bevroren. Aan de New York Times zei de dochter van Ahmad dat hem enkele jaren geleden in België soortgelijke beschuldigingen waren aangewreven. Van dat onderzoek is nadien niets meer gehoord.

Ahmad is een zakenman die onder meer een kunstgalerie heeft in Beiroet. Uit reportages in de media blijkt dat hij een omvangrijke kunstcollectie heeft. Daar zit onder meer werk in van Pablo Picasso, Andy Warhol, Anthony Gormley, Jean-Michel Basquiat en Ai Weiwei.

Ahmad heeft altijd alle aanklachten tegen zijn persoon ontkend.

