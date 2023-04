Hangt er een Jordaens in Hoepertingen?

Spannend moment gisteren tijdens de Erfgoeddag. In de Sint-Vedastuskerk in Hoepertingen werd uitsluitsel gegeven over wie het religieuze tafereel Visitatie had geschilderd. Er werd al langer vermoed dat het werk door een belangrijke kunstenaar was uitgevoerd, omdat er nog twee andere versies van bestaan. Eén daarvan hangt in het museum van Lyon, een ander in het Dayton Art Institute in Ohio. Die komen allebei uit de kringen rond Jacob Jordaens.

Volgens kunsthistoricus Joost Vander Auwera, tot voor kort conservator oude kunst in het Museum voor Schone Kunsten van Brussel, is het schilderij wellicht in 1643 geschilderd en komt het uit het atelier van Jacob Jordaens. Dat kende in die periode drukke tijden. Rubens overleed in 1640 en Van Dyck in 1641 – bijgevolg werd het atelier van Jordaens overspoeld met opdrachtwerken.

‘In vergelijking met identieke figuren uit werken van Jordaens uit diezelfde periode, is de kwaliteit van uitvoering wat minder’, zegt Vander Auwera. Daarom gaat hij er vanuit dat de medewerkers van Jordaens een groot aandeel hadden in het werk. Hij sluit niet uit dat Jordaens er zelf de hand in had. ‘Het Jordaensatelier was een handelsmerk. De meester corrigeerde en hertoetste vaak stukken voor ze het atelier verlieten.’