De Nederlandse bank ING heeft de grootste bank van China voor de rechter gedaagd in verband met verliezen die ING heeft geleden op transacties in de koperhandel.

De Britse zakenkrant The Financial Times (FT) maakt melding van de procedure op basis van rechtbankstukken. ING zou volgens de betrokken documenten een schadevergoeding eisen van 170 miljoen dollar (circa 153 miljoen euro).

ING beschuldigt de Chinese staatsbank Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ervan contractvoorwaarden te hebben geschonden bij verkooptransacties van koper.

De grootste koperhandelaar in China, de groep Maike Metals, kocht metalen van Triway International. Dat is een in Hongkong gevestigde dochteronderneming van Maike Metals. ING financierde de betrokken handel maar zou nooit betaald zijn.

De betwisting en de omvang van de claim kwamen aan het licht tijdens een zitting van het hooggerechtshof in Hongkong. Die vond plaats op 12 april.

De feiten waarvan ICBC wordt beschuldigd, dateren dan weer van september vorig jaar. Maike Metals kampte toen met financiële problemen. Dat had alles te maken met slechte investeringen in de Chinese vastgoedmarkt.

ING geeft geen commentaar.